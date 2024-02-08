Ростовский НЭВЗ будет выпускать новые маневровые электровозы

Уже в нынешнем 2024 году Новочеркасский электровозостроительный завод начнет серийно производить новейшие маневровые локомотивы - ЭМКА2. У них будут собственные аккумуляторы, которые обеспечат им достаточную автономность.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, Ростовская область) в нынешнем году поставит на поток производство нового локомотива - контактно-аккумуляторного электровоза постоянного тока ЭМКА2, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"В августе прошлого года был презентован маневровый электровоз ЭМКА2, который сейчас проходит испытания. Начало серийного выпуска планируется в 2024 году"

- Игорь Сорокин

Новую модель с асинхронными тяговыми двигателями и бортовым накопителем энергии представили в Санкт-Петербурге на XI Международном железнодорожном салоне техники и технологий "RO//Движение.Экспо" всего лишь полгода назад, и уже планируется его серийное производство, передает "Интерфакс".

Сейчас "НЭВЗ" серийно выпускает два типа магистральных грузовых электровозов, а также пассажирские электровозы и промышленные локомотивы.

"В 2024 году в планах - продолжить реализацию программы модернизации производства"

- Игорь Сорокин

Напомним, в минувшем 2023 году с конвейера завода сошли 183 локомотива.