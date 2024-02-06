Поезда на Дону пошли по графику

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги ликвидировали последствия непогоды, из-за которых нарушился график движения по Ростовской области более 20 поездов дальнего следования – все составы сейчас идут по расписанию.

Сотрудникам Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) и дорожным службам на ее участке в Ростовской области удалось ликвидировать последствия непогоды, из-за чего нарушилось штатное расписание движения поездов, сообщили в пресс-службе СКЖД.

"Сейчас на Северо-Кавказской железной дороге задержек поездов нет. Все ранее задержанные введены в график"

- СКЖД

Сильный снегопад в регионе спровоцировал задержки более 20 поездов дальнего следования, больше всего замело пути на участке "Зверево-Лесостепь", их пришлось расчищать в экстренном режиме, передает "Интерфакс".

Неблагоприятный прогноз погоды по области сохраняется - в 23 городах и районах действует режим повышенной готовности: 78 школ перевели на дистанционное обучение, в 98 школах занятия перенесли с понедельника на субботу, временно закрыты 142 детских сада в 16 муниципалитетах, рассказал донской губернатор Василий Голубев. Это связано с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях и сильным гололедом.

Непогода уже вывела из строя порядка 2000 подстанций, отключились 397 линий электропередач, - добавил донской губернатор.