В Ростове построят гигантский спортивный комплекс за 1,3 млрд рублей

Компания из Республики Адыгея намерена возвести в Ростове-на-Дону крупный спортивный комплекс, в котором расположатся 11 видов бассейнов, спортивные залы и зона для отдыха. Построить объект планируется в течение года.

Жители Ростова-на-Дону в скором времени смогут воспользоваться услугами нового масштабного физкультурного объекта.

Адыгейская организация ЗАО "Агротранс" возведет крупный спорткомплекс, на который планирует потратить порядка 1,3 млрд рублей. Такую информацию опубликовал у себя в telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.

"В настоящее время компания завершает проектирование объекта. Срок реализации — чуть больше года. Уже в мае инвестор готов приступить к возведению комплекса"

- Алексей Логвиненко

Предполагается, что объект оборудуют 11 разновидностями бассейнов.

Кроме этого, спортивный объект будет иметь спортивные залы и зоны для отдыха. Воспользоваться ими смогут и маломобильные граждане.