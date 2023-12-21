В России замедлился рост цен на яйца

Цена на куриные яйца в России продолжают расти в январе. При этом темпы роста цен снизились. Сегодня в среднем десяток яиц стоит почти 134 рубля.

Яйца продолжают дорожать, но темпы роста цен снизились, информирует ассоциация "Руспродсоюз".

"С 8 по 14 января десяток яиц в среднем по стране стоил 133,9 рубля. Неделей ранее - 133,2 рубля. Динамика пока повышательная, но темпы роста замедлились"

– Руспродсоюз

По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли, начинает стабилизироваться ситуация с ценами на столовое яйцо. На рынок уже поступили импортные яйца, в том числе из Азербайджана и Турции.

"Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей"

– АКОРТ

Напомним, за прошлый год яйца подорожали более чем на 60%. Снижение и стабилизация цен ожидаются через месяц.