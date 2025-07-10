Вестник Кавказа

В России за пять лет будут модернизированы 75 аэропортов

В России за пять лет будут модернизированы 75 аэропортов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские аэропорты в ближайшие годы ждет массовое обновление. В планах модернизировать 75 воздушных гаваней, рассказал Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о предстоящей модернизации аэропортов России.

В ходе осмотра строящегося терминала аэропорта в Благовещенске премьер заявил, что реконструкция аэропортов ведется сейчас по всей России. В 2025 году начали работать четыре новых терминала,  в том числе в Тюмени и Минеральных водах.

"По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов"

– Михаил Мишустин

В проектах по обновлению инфраструктуры аэродромов участвуют частные инвесторы, также реализуется нацпроект "Эффективная транспортная система", добавил он.

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