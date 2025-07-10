В России за пять лет будут модернизированы 75 аэропортов

Российские аэропорты в ближайшие годы ждет массовое обновление. В планах модернизировать 75 воздушных гаваней, рассказал Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о предстоящей модернизации аэропортов России.
В ходе осмотра строящегося терминала аэропорта в Благовещенске премьер заявил, что реконструкция аэропортов ведется сейчас по всей России. В 2025 году начали работать четыре новых терминала, в том числе в Тюмени и Минеральных водах.
"По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов"
– Михаил Мишустин
В проектах по обновлению инфраструктуры аэродромов участвуют частные инвесторы, также реализуется нацпроект "Эффективная транспортная система", добавил он.