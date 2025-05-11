В России выразили надежду на скорое возвращение UFC

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду на скорое возвращение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
Он на своей странице в социальной сети Х заявил, что страна ждет возвращения турниров бойцовской организации. Глава РФПИ также предложил провести поединки этой осенью в Москве.
"Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю"
- Кирилл Дмитриев
В апреле текущего года руководитель Фонда прямых инвестиций сообщал, что работа над возвращением турниров промоушена ведется.
Стоит отметить, что РФПИ вместе с рядом международных соинвесторов является партнером "UFC Россия". Фонд с 2018 года развивает индустрию смешанных единоборств в России.
Помимо этого, российско-китайский инвестфонд, а также фонд Mubadala Investment Company и UFC организовали совместное предприятие для развития ММА в России и СНГ.
Напомним, Россия трижды проводила турниры UFC, первый вечер боев состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В 2019 году соревнования проходили в Санкт-Петербурге и снова в Москве.