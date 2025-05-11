В России выразили надежду на скорое возвращение UFC

В РФПИ выразили надежду, что UFC вернется в Россию осенью. Фонд прямых инвестиций является партнером "UFC Россия" и с 2018 года развивает индустрию ММА в стране.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду на скорое возвращение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.

Он на своей странице в социальной сети Х заявил, что страна ждет возвращения турниров бойцовской организации. Глава РФПИ также предложил провести поединки этой осенью в Москве.

"Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю"

- Кирилл Дмитриев

В апреле текущего года руководитель Фонда прямых инвестиций сообщал, что работа над возвращением турниров промоушена ведется.

Стоит отметить, что РФПИ вместе с рядом международных соинвесторов является партнером "UFC Россия". Фонд с 2018 года развивает индустрию смешанных единоборств в России.

Помимо этого, российско-китайский инвестфонд, а также фонд Mubadala Investment Company и UFC организовали совместное предприятие для развития ММА в России и СНГ.

Напомним, Россия трижды проводила турниры UFC, первый вечер боев состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В 2019 году соревнования проходили в Санкт-Петербурге и снова в Москве.