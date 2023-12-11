В России создадут уникальный цифровой словарь

В РФ создадут цифровой словарь, который отразит все процессы в русском языке и поможет совершенствовать языковые навыки.

Национальный словарный фонд будет создан в России. Проект будет реализован в рамках поправок к закону «О государственном языке РФ». Изменения к закону вступят в силу с начала следующего года.

Словарный фонд будет доступным для каждого и станет помощником в совершенствование русского языка. Также он поможет избежать ошибок на письме и в речи.

Отмечается, что аналоги цифрового словаря не создавались на протяжение трех веков.

В словарном фонде будет отражены не только нормы употребления слов, но и основные процессы, которые происходят сейчас в русском языке.

Он станет подспорьем не только для в образовательных программах, но и в научных.

Создать фонд планируется за два года, с 2025 по 2027 год. На реализацию этого проекта будет потрачено 182 млн рублей.