В России рекордно подешевела гречка

Росстат выяснил, что за 2023 год в стране сильнее всего подешевели гречка, овсянка и картошка. Другие товары выросли в цене, но рост зачастую оказался ниже инфляции.

В России за год значительнее всего снизились цены на гречку.

Согласно данным Росстата, гречневая крупа подешевела почти на 19%. Также в лидерах по снижению цен оказались картошка - минус 15,8%, и овсянка - минус 9,6%.

В целом в стране подешевел примерно каждый десятый товар, но примерно половина из них подешевели незначительно - менее, чем на 1%.

Сильнее всего подорожали яйца - плюс 61,4%, помидоры - плюс 51,1%, груши - плюс 48,3%. Более чем на 45% выросли за год цены на бананы и виноград.

Внутренние перелеты в эконом-классе подорожали максимально за 15 лет, он прибавили в среднем 22%. На некоторых направлениях, например Минводы и Махачкала, рост составил 50%.

Около двух третей товаров прибавили в цене, но меньше уровня инфляции в России - 7,4%. К таким товарам относятся бензин АИ-95, игристое вино, пельмени, рыбное филе, йогурты.

Ожидается, что в текущем году инфляция в РФ замедлится до 4,5%.