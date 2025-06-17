В России прочат высокий спрос на новый курорт в Северной Корее

Туроператоры советуют россиянам отдохнуть в Северной Корее – это не только интересная страна, но и доступные цены, а с открытием в ней нового курорта мирового уровня здесь можно будет отдохнуть на шикарных пляжах.

В России растет спрос на экзотический туризм, в том числе в Серверной Корее, а с открытием нового курорта мирового уровня на берегу Японского моря интерес к поездкам в КНДР несомненно вырастет, заявила Национальной службе новостей (НСН) гендиректор и руководитель туристической фирмы "Восток-Интур" Инна Мухина.

Страна интересна россиянам своей самобытностью и специфической "восточной" кухней, а для людей пожилых визит в Северную Корею – это еще и повод "поностальгировать" по СССР, особенно - в период крупных государственных праздников, которые здесь проходят почти каждый месяц. Отмечают их обычно с размахом - так, в августе здесь отметят 80-летие победы над Японией, а в сентябре пройдет День создания республики.

"Сейчас в Северной Корее открылся шикарный пляж Вонсан-Кальма, и седьмого июля у нас полетит туда первая группа. Это пятикилометровый пляж, белый песок, сумасшедшие, красивые отели со всем необходимым для отдыха. Есть развлечения и для детей, и для взрослых. Думаю, что он будет популярный, просто его нужно хорошенечко раскрутить"

- Ирина Мухина

Еще одно преимущество такого путешествия – огромный разбег цен, поэтому найти тур по карману могут все желающие, да и добраться сюда можно на самолете, на поезде и даже на автобусе.

Так, на автобусе можно доехать из Владивостока до Хасана, а затем, через Мост дружбы, на комфортабельном поезде с кондиционерами и душем – в этом случае четырехдневный тур по стране обойдется в 42-43 тыс рублей.

Четыре дня в стране при перелете обойдутся в 90 тыс рублей, пять – в 100 тыс, есть и кольцевой авиамаршрут на десять дней, включающий в себя полет в Пхеньян и поездку почти по всей стране, до торгово-экономической зоны Расон.

Ходит прекрасный туристический поезд и между Владивостоком и Расоном – его маршрут востребован у туристов, уже спланированы очередные рейсы на июль и август.