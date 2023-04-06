В России подсчитали потери ушедших из страны зарубежных брендов

Опубликовано: 8:30, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ушедшие из России и приостановившие работу в стране иностранные бренды понесли значительные убытки, подсчитали российские экономисты.

Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около $2 млрд, пишет "Коммерсантъ".

"Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов", - говорится в статье.

Большинство иностранных брендов приняли решение уйти с российского рынка "по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса", таким образом, с февраля 2022 года ограничили свою деятельность в России более 180 зарубежных торговых сетей.

Больше всех потеряли шведская H&M, испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа IKEA – совокупно они понесли убытки более $1 млрд, пишет издание.

Почти половина компаний ушли из России из-за логистических трудностей, а также экономических ограничений на операции с некоторыми странами, уточняет издание.