В России назвали формат "3+3" опорой евразийской безопасности

Москва считает, что формат "3+3" – один из опорных элементов евразийской безопасности. Подчеркивается, что двери для Грузии остаются открытыми.

Россия рассматривает формат "3+3" в качестве одного из опорных элементов евразийской безопасности, заявил замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

"В будущем рассматриваем этот формат как один из опорных элементов архитектуры евразийской безопасности. Уверены, активное участие в работе "3+3" всех членов, включая Грузию, двери для которой остаются открыты, станет залогом успеха и процветания всего региона"

- Дмитрий Масюк

Он подчеркнул, что в Москве считают формат "3+3" важным в повышении взаимосвязи стран Южного Кавказа и обеспечении последовательной кооперации между ними и участницами платформы в различных областях.

По словам Масюка, процесс становления формата быстро набирает обороты. С 2021 года в его рамках было проведено три встречи: в Москве, Тегеране и Стамбуле.

Напомним, что инициаторами создания формата сотрудничества по Южному Кавказу стали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 году. Идею поддержали Россия, Иран и Армения. Грузия от участия воздержалась.