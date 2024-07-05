В России может появиться кадровый резерв окружного уровня

Кадровые проблемы сегодня стали темой для обсуждения на полях Кавказского инвестиционного форума, проходящего в Грозном – особенно кадровый дефицит ощущается на окружном уровне, подчеркивали выступающие.

В регионах России создан устойчивый кадровый резерв, однако на местах этого недостаточно – так, в СКФО он нужен и на окружном уровне, заявил ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета Магомед Минцаев.

"Сейчас у нас есть в стране кадровый резерв на региональном уровне, думаю, он необходим на окружном уровне"

- Магомед Минцаев

Его поддержал ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, отметив: человеческий капитал – самое ценное на Северном Кавказе, и его нужно сохранить.

Он сообщил, что более 20% выпускников школ и ссузов уезжают учиться за пределы округа и оседают там, тогда как реальному сектору экономики макрорегиона не хватает специалистов, и в скором времени, с внедрением прорывных проектов, вакансий будет еще больше.

При этом добывающие и обрабатывающие предприятия уже ощущают заметный дефицит инженеров, а сфера услуг - нехватку специалистов, которых готовят вузы и ссузы Северного Кавказа.

"Наш университет создал эффективные инструменты для сохранения человеческого капитала макрорегиона. СКФУ открыл на своей базе специализированный учебно-научный центр - уникальное образовательное пространство с полным пансионом, в котором обучающиеся привлекаются к проектной деятельности и олимпиадному движению опытными наставниками"

- Дмитрий Беспалов

Действенным инструментом по привлечению абитуриентов в вузы Северного Кавказа стала практика сетевых образовательных программ с ведущими вузами, в которые наиболее часто уезжают выпускники школ СКФО, добавил Беспалов.