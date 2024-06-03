Вестник Кавказа

В России могут появиться семейные тарифы на самолеты и поезда

В России могут появиться семейные тарифы на самолеты и поезда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железнодорожные и авиаперевозки могут стать выгоднее россиянам, путешествующим семьей. В Совфеде считают, что в РФ должен появиться семейный тариф на транспорт.

Для развития внутреннего туризма и поддержки семей с детьми в России следует ввести специальный "семейный тариф" на авиа и железнодорожный транспорт, считает вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

"Обращение к бизнес-сообществу: рассмотреть возможность разработки корпоративных программ для сотрудников по частичному возмещению расходов на поездки для семей с детьми и ввести семейный тариф на авиаперевозки и железнодорожные"

– Святенко

Также в стране нужно развивать семейный туризм, должны появиться туристические маршруты для всей семьи. Кроме того, добавила сенатор, есть предложение обязать отели уровня "3 звезды" и выше иметь семейные номера.

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