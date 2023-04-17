В России авиаперевозки в 2023 году могут стать дороже на 30%

В Минтрансе РФ предупредили о том, что авиаперевозки на внутренних направлениях в этом году могут подорожать на 15-30%.
"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%",
– объяснил на совещании по подготовке к новому туристическому сезону замглавы Минтранса Игорь Чалик.
Такая ситуация скажется на количестве авиарейсов - перелетов по России станет меньше, добавил замминистра.
Уже второй год в России закрыты 11 аэропортов юга, которые пользовались у отпускников большим спросом ввиду близости к морским курортам. Чалик указал, что улучшить ситуацию с перелетами могло бы открытие двух авиагаваней - аэропортов Краснодара и Геленджика.