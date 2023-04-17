В России авиаперевозки в 2023 году могут стать дороже на 30%

Опубликовано: 14:04, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозки по России в этом году могут серьезно вырасти в цене. Если государство не выделит субсидию, то билеты подорожают на 15-30%, а рейсов станет меньше.

В Минтрансе РФ предупредили о том, что авиаперевозки на внутренних направлениях в этом году могут подорожать на 15-30%.

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%",

– объяснил на совещании по подготовке к новому туристическому сезону замглавы Минтранса Игорь Чалик.

Такая ситуация скажется на количестве авиарейсов - перелетов по России станет меньше, добавил замминистра.

Уже второй год в России закрыты 11 аэропортов юга, которые пользовались у отпускников большим спросом ввиду близости к морским курортам. Чалик указал, что улучшить ситуацию с перелетами могло бы открытие двух авиагаваней - аэропортов Краснодара и Геленджика.