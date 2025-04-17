В "Роскосмосе" рассчитывают на сотрудничество с США

Сергей Крикалев считает программу "Союз - Аполлон" примером для будущего сотрудничества Москва и Вашингтона по космосу.

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что РФ готова продолжать сотрудничество с США по вопросам космоса. Заявление прозвучало в контексте 50-летия программы "Союз - Аполлон".

"Я надеюсь, в будущем это сотрудничество будет продолжаться ещё многие годы"

– Сергей Крикалев

По словам Крикалева, сотрудничество по программе "Союз - Аполлон" стало образцом взаимодействия двух стран и может служить примером для новых контактов.

Напомним, что 10 июля в Малайзии состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсудили восстановление работы дипмиссий, а также урегулирование украинского кризиса.