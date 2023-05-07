В пылу ссоры отец в Ингушетии расстрелял дочь из травмата

Девушка в Ингушетии попала в больницу после ссоры с отцом, расстрелявшим ее из травматического пистолета, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ".
Инцидент произошел в одном из частных домов в Назрани. 52-летний отец повздорил с 19-летней дочерью, и в ходе ссоры пустил в дело травматический пистолет "Гроза-02", передает "АиФ-Ставрополье".
Прибывшая по вызову бригада "скорой помощи" госпитализировала девушку в Ингушскую республиканскую больницу с травматическими ранениями поясницы и задней поверхности грудной клетки. У нее также обнаружили ушиб левого легкого.
Сейчас пациенткой занимаются травматологи, а причины конфликта устанавливают следователи.
Стрелявший свою вину признал, оружие было официально зарегистрировано на него в декабре 2021 года, оно у задержанного изъято.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что следователи предъявили обвинение женщине в Ингушетии, дочь которой ранее попала в больницу с побоями при смерти.