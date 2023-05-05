Истязавшей дочь женщине предъявили обвинение в Ингушетии

Опубликовано: 23:03, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следователи предъявили обвинение женщине, дочь которой ранее попала в больницу с побоями при смерти, в Ингушетии. Она заключена под стражу.

Матери четырехлетней девочке, госпитализированной ранее с побоями, предъявлено обвинение в Ингушетии. О ходе уголовного дела рассказали в республиканском управлении СКР.

В ведомстве напомнили, что ранее суд принял решение взять женщину под стражу. Таким образом судья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя.

"Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")"

— СУ СКР по Ингушетии

В управлении добавили, что расследование продолжается: стражи порядка допросили свидетелей, в том числе чиновников, а также устроили необходимые обыски. Планируется и оценить действия, а точнее, бездействие системы профилактики - семья девочки уже стояла там на учете.

Состояние пострадавшей

Напомним, малышка была доставлена в больницу в конце апреля. Ее поместили в реанимацию, врачи опасались за ее жизнь. Первого мая глава Минздрава Ингушетии заявил, что пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии, однако медики фиксируют положительную динамику.