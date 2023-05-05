Истязавшей дочь женщине предъявили обвинение в Ингушетии

Матери четырехлетней девочке, госпитализированной ранее с побоями, предъявлено обвинение в Ингушетии. О ходе уголовного дела рассказали в республиканском управлении СКР.
В ведомстве напомнили, что ранее суд принял решение взять женщину под стражу. Таким образом судья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя.
"Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")"
— СУ СКР по Ингушетии
В управлении добавили, что расследование продолжается: стражи порядка допросили свидетелей, в том числе чиновников, а также устроили необходимые обыски. Планируется и оценить действия, а точнее, бездействие системы профилактики - семья девочки уже стояла там на учете.
Состояние пострадавшей
Напомним, малышка была доставлена в больницу в конце апреля. Ее поместили в реанимацию, врачи опасались за ее жизнь. Первого мая глава Минздрава Ингушетии заявил, что пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии, однако медики фиксируют положительную динамику.