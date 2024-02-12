Вестник Кавказа
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В пожаре в Анапе пострадали около 70 квартир

В пожаре в Анапе пострадали около 70 квартир
© Фото: мэрия Анапы
В Анапе проводится осмотри квартир и оценка ущерба, нанесенного пожаром на улице Объездной. Установлено, что полностью выгорели 28 квартир, более 40 пострадали частично.

Пожар в многоэтажке в Анапе привел к повреждению десятков квартир, около 70 квартир пострадало. Жильцов ждет компенсация.

«Вместе с собственниками осмотрено 69 квартир. В 41 зафиксирована частичная потеря имущества, в 28 полная»

– администрация Анапы

Погорельцев ждет денежная компенсация - 50 и 100 тыс рублей в зависимости от объема ущерба.

В настоящее время эксперты устанавливают, возможно ли дальнейшая эксплуатация 11-этажного здания, составляется план восстановительных работа, идет демонтаж крыши.

Пожар случится вечером 13 февраля и начался с мансардного этажа. Эвакуация жильцов способствовала тому, что жертв происшествия нет, пострадал один человек.

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