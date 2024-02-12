В пожаре в Анапе пострадали около 70 квартир

В Анапе проводится осмотри квартир и оценка ущерба, нанесенного пожаром на улице Объездной. Установлено, что полностью выгорели 28 квартир, более 40 пострадали частично.
Пожар в многоэтажке в Анапе привел к повреждению десятков квартир, около 70 квартир пострадало. Жильцов ждет компенсация.
«Вместе с собственниками осмотрено 69 квартир. В 41 зафиксирована частичная потеря имущества, в 28 полная»
– администрация Анапы
Погорельцев ждет денежная компенсация - 50 и 100 тыс рублей в зависимости от объема ущерба.
В настоящее время эксперты устанавливают, возможно ли дальнейшая эксплуатация 11-этажного здания, составляется план восстановительных работа, идет демонтаж крыши.
Пожар случится вечером 13 февраля и начался с мансардного этажа. Эвакуация жильцов способствовала тому, что жертв происшествия нет, пострадал один человек.