Вестник Кавказа

В Польше завершились учения НАТО с участием Турции

В Польше завершились учения НАТО с участием Турции
© Фото: Anadolu
Турецкие военнослужащие приняли участие в масштабных военных учениях НАТО Steadfast Defender, проходивших в Польше - в НАТО их назвали крупнейшими со времен холодной войны.

В Польше завершились учения НАТО Steadfast Defender 24 ("Стойкий защитник-24") в которых принимали участие подразделения девяти стран блока, поучаствовали в них и подразделения армии обороны Турции, говорится в сообщении министерства национальной обороны страны в соцсети Х.

"Учения Steadfast Defender 24, проведенные в Польше с участием 9 стран НАТО, включая Турцию, успешно завершены"

- Миннацобороны Турции

Учения были поистине масштабными – они собрали более 90 тыс человек личного состава и стали "крупнейшими военными учениями в Европе со времен холодной войны", отметили в НАТО.

Целью маневров было "проверить и уточнить оборонные планы НАТО по усилению европейской обороны против почти равного противника", - отметили в турецком военном ведомстве.

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