В подмосковных Химках пылает фермерский рынок

Опубликовано: 6:29, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня ранним утром в подмосковных Химках на 350 квадратных метрах рядом с АЗС вспыхнул пожар на фермерском рынке, движение по Новокуркинскому шоссе перекрыто.

Сегодня утром в торговом комплексе в подмосковных Химках вспыхнул огонь, охвативший площадь в 350 квадратных метров.

В связи с пожаром пришлось полностью перекрыть движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения, - сообщил дептранс в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Тушение огня осложняет то, что совсем недалеко от очага возгорания находится автозаправочная станция.

Причины пожара выясняются.