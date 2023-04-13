В подмосковных Химках пылает фермерский рынок

Сегодня ранним утром в подмосковных Химках на 350 квадратных метрах рядом с АЗС вспыхнул пожар на фермерском рынке, движение по Новокуркинскому шоссе перекрыто.
Сегодня утром в торговом комплексе в подмосковных Химках вспыхнул огонь, охвативший площадь в 350 квадратных метров.
В связи с пожаром пришлось полностью перекрыть движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения, - сообщил дептранс в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Тушение огня осложняет то, что совсем недалеко от очага возгорания находится автозаправочная станция.
Причины пожара выясняются.