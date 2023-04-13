РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В подмосковных Химках пылает фермерский рынок

В подмосковных Химках пылает фермерский рынок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня ранним утром в подмосковных Химках на 350 квадратных метрах рядом с АЗС вспыхнул пожар на фермерском рынке, движение по Новокуркинскому шоссе перекрыто.

Сегодня утром в торговом комплексе в подмосковных Химках вспыхнул огонь, охвативший площадь в 350 квадратных метров.

В связи с пожаром пришлось полностью перекрыть движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения, - сообщил дептранс в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Тушение огня осложняет то, что совсем недалеко от очага возгорания находится автозаправочная станция.

Причины пожара выясняются.

Горящие покрышки в Краснодаре тушили более 90 огнеборцев

Горящие покрышки в Краснодаре тушили более 90 огнеборцев

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
650 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version