Горящие покрышки в Краснодаре тушили более 90 огнеборцев

Опубликовано: 8:28, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью на Ростовском шоссе в Краснодаре вспыхнул пожар на складе покрышек. Огонь охватил 500 квадратных метров площади склада, тушила его бригада из 91 огнеборца.

Кубанским спасателям понадобились бригада из 91 человека и два с половиной часа, чтобы потушить пылающие автомобильные покрышки на площади в 500 кв м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь на складе вспыхнул вскоре после полуночи, диспетчер получил сообщение о возгорании на Ростовском шоссе в 00:19. Уже через минуту к месту выехали пожарные, которые установили: на площади 150 кв м горят автомобильные покрышки, передает "АиФ-Юг".

Для тушения было подано шесть стволов "Дельта", один лафетный ствол, работали два звена ГДЗС. Бригада проложила две магистральные линии", рассказали в МЧС региона.

В 00:54 на месте был развернут штаб пожаротушения, в 01:07 было организованно три боевых участка. В 01:23 пожарные локализовали огонь на площади 500 кв м, в 02:41 – потушили открытое пламя. В 03:50 пожар был полностью потушен, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Всего в тушении огня были задействованы 91 человек и 28 единиц техники.