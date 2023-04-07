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В донском Батайске пылает шинный склад

В донском Батайске пылает шинный склад
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ростовском Батайске вспыхнул склад шин, огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Пожар тушат 26 пожарных МЧС и восемь единиц техники.

Донские огнеборцы тушат вспыхнувший сегодня вечером склад с шинами – пока пожар занимает площадь в 200 квадратных метров, его тушат 26 пожарных и восемь машин.

Сам склад расположен в Батайске, огонь на нем вспыхнул в 15:36, причины возгорания выясняются, информации о пострадавших нет, сообщил представитель ГУМЧС России по региону.

Тушение пламени осложняется тем, что шины – крайне горючий материал, а поскольку склад находится в промышленной зоне города, не исключается и то, что огонь может перекинуться на соседние строения, что грозит дальнейшим распространением огня.

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