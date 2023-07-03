В подмосковных Химках пылает бывшая мебельная фабрика

Опубликовано: 23:17, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в 21:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки. По прибытию на место возгорания спасатели установили, что горит здание бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня, огонь охватил 400 кв м его площади.

В здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках вспыхнули лакокрасочные материалы, сообщили в экстренных службах.

"Лакокрасочные материалы горят на площади 400 кв м в здании бывшей мебельной фабрики на улице Некрасова в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках", - рассказал собеседник, сообщает сайт МЧС России.

Спустя короткий отрезок времени пожар вырос до площади в 1 тыс кв м.

"Площадь пожара возросла до 1 тыс квадратных метров", - рассказал представитель экстренных служб.

Тушение ведут две единицы техники и семеро спасателей. Тушение пожара продолжается.