В Подмосковье будут принимать елки на переработку с 15 января

Более 300 пунктов приема елок откроется в Подмосковье. Деревья послужат кормом для животных, а также щепкой для настила дорожек в лесопарках.

В Московской области вскоре можно будет отдать на переработку отслужившую новогоднюю елку.

Пункты приема натуральных хвойных будут работать в течение месяца, начиная с 15 января.

«Акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартует 15 января и продлится до 15 февраля. Ее мы проводим уже шестой год. <…> В этом году по Московской области будет функционировать 305 пунктов приема елочек на переработку во всех городских округах»

– министерство ЖКХ МО

Деревья принимаются без украшений и мишуры, они пойдут на щепу для экологических троп в лесопарках, а также на корм животным - лошадям, коровам, козам и другим.

Куда сдать елку после Нового года? Список адресов опубликован на сайте министерства, на мегабак.рф и двабака.рф.