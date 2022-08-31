В почве Ставрополья обнаружили опасный канцероген

Опасное вещество, которое приносит тяжелый вред здоровью, нашли в почве Ставропольского края. Оно легко попадает в организм человека через продукты животноводства.

Специалисты Северо-Кавказского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" исследовали качество почвы Ставрополья и обнаружили опасную концентрацию бензапирена – канцерогена, способного вызвать серьезные заболевания.

По данным ведомства, обычно вещество появляется на месте мусорных полигонов и свалок и затем попадает в водоемы и растения.

В организме человека канцероген оказывает с продуктами животноводства. При накапливании он может вызвать онкологические заболевания.

В Центре сообщили, что все исследования были отправлены в региональный Россельхознадзор для дальнейшей проверки.

"Он (бензапирен) не только ухудшает плодородие. Потенциальная опасность заключается ещё и в том, что вещество легко перемещается в слоях земли при помощи осадков. Таким образом канцероген может попасть в растения и водоёмы, оттуда — в организм животных, а затем уже и в продукцию животноводства. На заключительном этапе этой цепочки вещество может оказаться в рационе человека"

- Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна"