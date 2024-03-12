Вестник Кавказа

В парламентских выборах в Грузии примет участие новая партия

заседание парламента Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
В ближайших выборах в парламент в Грузии примет участие новая партия – "Сила народа". Она образовалась в результате преобразования одноименной организации.

В Грузии состоялся учредительный съезд новой партии "Сила народа". Об этом пишут местные СМИ.

В ходе встречи был избран председатель партии. Им стал депутат Созар Субари, который во время президентства Михаила Саакашвили занимал должность Народного защитника.

Выступая на съезде, он подчеркнул, что партия собирается поучаствовать в предстоящих выборах в парламент, намеченных на 26 октября 2024 года.

Справка

Партия "Сила народа" образовалась в результате преобразования одноименной политической организации, образованной в 2022 году. Ее основателями стали депутаты парламента, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта".

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