В Грузии появится новая политическая партия

Общественное движение Грузии "Сила народа" преобразуется в политическую партию. Глава объединения и устав члены партии будут утверждены сегодня членами партии.

Грузия обзаведется новой политической силой. Общественное объединение "Сила народа" примет статус политической партии. Информация об этом была опубликована на официальной странице движения.

Сообщается, что сегодня члены движения соберутся для того, чтобы выбрать главу партии, учредить устав и структуру объединения.

Также в процессе съезда движения будут избраны члены комиссии по подсчету голосов и ревизионной группы.

Представители движения "Сила народ" не раз резко высказывались в адрес посла США и членов Европейского парламента. Также объединение было инициатором законопроекта "Об агентах иностранного влияния".

Общественное движение было создано два года назад экс-членами правящей партии "Грузинская мечта", с целью высказывать свободно свою политическую точку зрения не подставляя правящую верхушку республики.