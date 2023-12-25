В Пакистане назвали Иран своим другом после серии ударов по иранской территории

В МИД Пакистана заявили, что Иран является его другом. Это заявление прозвучало после ударов, совершенных накануне пакистанскими военными по террористам, которые находятся на территории соседнего государства.

Иран – это друг Пакистана. Такое заявление сделала в пятницу официальный представитель пакистанского МИД.

"Мы неоднократно говорили, что Иран - наш друг. Мы не хотим эскалации, и, судя по тому, что мы получаем с их стороны, они тоже"

– Мумтаз Захра Балоч

В этот вторник Иран нанес удары по базе боевиков террористической группировки, которая находится на пакистанской территории. Спустя несколько дней Пакистан в ответ атаковал укрытия террористов в ИРИ.