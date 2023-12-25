Иран возмутился ответом Пакистана на свои удары

В Иране недовольны ударами, совершенными Пакистаном по террористам, которые находятся на иранской территории. В ИРИ считают, что эту атаку нельзя сравнивать с ударами, выполненными на днях иранскими военными.

МИД Ирана отреагировал на удары, совершенные беспилотными летательными аппаратами Пакистана по своей территории.

Во внешнеполитическом ведомстве считают их недопустимыми.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики осуждает несоразмерные и неприемлемые действия Пакистана, касающиеся удара беспилотных летательных аппаратов по деревенским жителям, не являющимся гражданами Ирана" – МИД ИРИ

Что произошло?

Ранее на этой неделе КСИР Ирана нанес удары по базе боевиков группировки "Джейш аль-Адль", которая располагается на территории Пакистана.

Пакистанские власти осудили ИРИ, отозвали своего посла из Тегерана и заявили, что посол соседней страны больше не может работать в Исламабаде. Сегодня утром Пакистан атаковал укрытия террористов в Иране.