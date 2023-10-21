В Пакистан возвращается бывший премьер Шариф

Опубликовано: 12:05, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывший пакистанский премьер, осужденный за коррупцию, сегодня возвращается в Исламабад. Последние четыре года он провел в Лондоне, куда отбыл в 2019 году на лечение на четыре недели.

Экс-премьер-министр Пакистана Наваз Шариф решил вернуться на родину, последние несколько лет он провел в Лондоне.

"Бывший премьер-министр Наваз Шариф возвращается в страну после окончания четырехлетнего добровольного изгнания"

– пакистанский телеканал Geo TV

Прибытие в Пакистан Шарифа ожидается сегодня. Наваз Шариф может быть арестован сразу по прилету - в столицу Великобритании он, после освобождения под залог, отправился на лечение на срок до четырех недель, но так и не вернулся. В Высокий суд Исламабада направлено обращение юристов с просьбой об очередном освобождении под залог, чтобы бывший премьер смог избежать ареста на родине.

Напомним, в 2018 году Наваз Шариф был признан виновным в коррупции и арестован. Верховный суд Пакистана запретил ему до конца жизни заниматься политической деятельностью.

Осенью 2019 года суд отпустил экс-премьера под залог в связи с состоянием его здоровья, Шариф получил разрешение на однократный выезд за границу на срок до четырех недель. Он отправился в Лондон, где оставался до сегодняшнего дня.