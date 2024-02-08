В ОДКБ сообщили о стремлении развивать отношения с Арменией

ОДКБ заинтересована в развитии союзнических отношений с Арменией, сообщил руководитель организации. Он указал на то, что республика остается их союзником.

Страны ОДКБ по-прежнему хотят развивать союзнические отношения с Арменией. Об этом сказано в статье генсека организации, появившейся в журнале "Международная жизнь".

"Работа Армении в организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме. Армения была и остается союзником. Государства ОДКБ, в свою очередь, сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Республикой Армения"

– Имангали Тасмагамбетов

Он также рассказал о предложении ОДКБ направить наблюдателей на азербайджано-армянскую границу.

"Организация была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку"

– глава организации