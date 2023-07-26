В Новороссийске закрыли пляж "Малая Земля"

В Новороссийске стало на один пляж меньше - закрылась "Малая Земля". Активисты не смогли смириться с близостью загорающих к военному мемориалу.
Новый пляж "Малая Земля", открывшийся только в этом сезоне, закрыт в Новороссийске.
Причиной закрытия пляжной локации стали жалобы активистов - пляж находится рядом с одноименным военным мемориалом.
"Пользователю пляжной территории "Малая Земля" вручено уведомление о расторжении договора"
– мэрия Новороссийска
Изначально пляж возле мемориала был открыт для того, чтобы выделить туристам безопасную зону для отдыха, а мемориал оградить от отдыхающих - несмотря на то, что территория была не оборудована для пляжного отдыха, на берегу регулярно появлялись те, кто отдыхает "дикарем".
Арендатор пляжа будет обжаловать расторжение договора в досудебном порядке.
На сегодняшний день в Новороссийске действуют семь пляжей:
- Центральный городской,
- Русское Море,
- Суджукская коса,
- Алексино,
- Южная Озереевка,
- Широкая балка,
- Дюрсо.