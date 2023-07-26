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В Новороссийске закрыли пляж "Малая Земля"

В Новороссийске закрыли пляж &quot;Малая Земля&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Новороссийске стало на один пляж меньше - закрылась "Малая Земля". Активисты не смогли смириться с близостью загорающих к военному мемориалу.

Новый пляж "Малая Земля", открывшийся только в этом сезоне, закрыт в Новороссийске.

Причиной закрытия пляжной локации стали жалобы активистов - пляж находится рядом с одноименным военным мемориалом.

"Пользователю пляжной территории "Малая Земля" вручено уведомление о расторжении договора"

– мэрия Новороссийска

Изначально пляж возле мемориала был открыт для того, чтобы выделить туристам безопасную зону для отдыха, а мемориал оградить от отдыхающих - несмотря на то, что территория была не оборудована для пляжного отдыха, на берегу регулярно появлялись те, кто отдыхает "дикарем".

Арендатор пляжа будет обжаловать расторжение договора в досудебном порядке.

На сегодняшний день в Новороссийске действуют семь пляжей:

  • Центральный городской,
  • Русское Море,
  • Суджукская коса,
  • Алексино,
  • Южная Озереевка,
  • Широкая балка,
  • Дюрсо.
Под Новороссийском назревает экологическая катастрофа

Под Новороссийском назревает экологическая катастрофа

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