В Новочеркасске тушат кровлю одного из энергоблоков ГРЭС

Сегодня днем во время плановых работ на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнула кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС. По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке на площади 200 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Факт возгорания подтвердили и в в пресс-службе Новочеркасской ГРЭС, отметив: открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, из места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась.
К тушению привлечены 46 человек и 15 единиц техники, территория на месте пожара оцеплена, критических повреждений станции нет. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать угрозу распространения огня, в 14:50 мск объявлена ликвидация открытого горения, доложили в МЧС региона.
Причина возгорания установлена – пожар возник из-за выброса газо-воздушной смеси с последующим горением во время плановых работ, внешнее воздействие исключено, сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.