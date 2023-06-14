В Новочеркасске тушат кровлю одного из энергоблоков ГРЭС

Опубликовано: 16:21, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня во время плановых работ на Новочеркасской ГРЭС вспыхнула кровля одного из энергоблоков, огонь быстро распространился на площади около 200 квадратных метров, со станции эвакуировано 150 работников.

Сегодня днем во время плановых работ на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнула кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС. По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке на площади 200 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Факт возгорания подтвердили и в в пресс-службе Новочеркасской ГРЭС, отметив: открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, из места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась.

К тушению привлечены 46 человек и 15 единиц техники, территория на месте пожара оцеплена, критических повреждений станции нет. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать угрозу распространения огня, в 14:50 мск объявлена ликвидация открытого горения, доложили в МЧС региона.

Причина возгорания установлена – пожар возник из-за выброса газо-воздушной смеси с последующим горением во время плановых работ, внешнее воздействие исключено, сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.