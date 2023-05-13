В Нальчике прикрыли подпольный игровой клуб

Опубликовано: 7:28, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правоохранители прикрыли в столице КБР подпольный игровой клуб с десятками игровых автоматов. Заведение было обустроено в одном из городских помещений двумя местными жителями.

В Нальчике ликвидирован подпольный игровой клуб. Об этом сообщили накануне в УФСБ России по Кабардино-Балкарии.

Подпольное заведение, в котором находилось несколько десятков игровых автоматов, обустроили двое местных жителей.

Информация о работе клуба поступила правоохранителям. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками республиканского УФСБ совместно с МВД КБР.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбудили уголовное дело.