В Нахчыване появится интерконнектор в Турцию

В Нахчыванской Автономной Республике появится интерконнектор, с помощью которого Турция сможет получать электроэнергию из Азербайджана.

Власти Азербайджана и Турции создадут энергетический коридор для поставок электроэнергии из АР, который пройдет через Нахчыванскую Автономную Республику. Об этом сообщил глава министерства энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов в ходе своего выступления на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Он рассказал, что стороны согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься реализацией этого проекта.

"В настоящее время сотрудничества между ОАО "Азерэнержи" и Turkiye Elektrik Iletim Anonim Sirketi осуществляется в рамках "дорожной карты" на 2023-2025гг. Следующим шагом в развитии нашего сотрудничества станет создание большой рабочей группы с моим участием, моим турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, Азерэнержи и TEIAS, а также других структур Азербайджана и Турции, регулирующих эту сферу для создания энергетического интерконнектора Азербайджан-Турция, а в первую очередь, Нахчыван-Турция"

- Парвиз Шахбазов

По данным Шахбазова энергетический коридор в Нахчыване – это стратегический проект для страны. Мощность интерконнектора должна составить более 1 тыс МВт. Электроэнергия из Азербайджана через Нахчыванскую Автономную Республику и Турцию будет поставляться в Европу.

"Кроме того, энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа является одним из перспективных направлений для транзита электроэнергии из Центральной Азии. Уже достигнута договоренность с Казахстаном и Узбекистаном по экспорту "зеленой" электроэнергии через Азербайджан в Европу"

- Парвиз Шахбазов

Чтобы увеличить экспорт электроэнергии Азербайджан планирует реализовать строительство объектов "зеленой" энергетики на территории Нахчыванской Автономной Республике, Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.