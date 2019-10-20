В Музее Востока рассказали об уникальных экспонатах Низами Гянджеви

В Музее Востока назвали самые интересные экспонаты Низами Гянджеви. Внимание стоит обратить на список с 56 миниатюрами, а также на еще один список с избранными поэмами Низами.

В Музее Востока в Москве рассказали, какие экспонаты Низами Гянджеви в коллекции представляют особый интерес.

В музее хранятся различные артефакты, связанные с Низами, несколько лет назад собрание пополнилось благодаря участию азербайджанской стороны, сообщила старший научный сотрудник Государственного музея Востока, хранитель Фонда предметов Ближнего и Среднего Востока Полина Коротчикова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Некоторые экспонаты являются жемчужинами коллекции Музея Востока, отметила она.

"У нас есть два замечательных списка Низами. Один более ранний, 1491 года, наверное, самый известный в нашем музее: он время от времени выставляется на разных выставках. Список этот имеет потрясающую историю, потому что он принадлежал графу Артюру де Гобино, а потом попал в коллекцию Петра Ивановича Щукина и уже после этого пришел к нам в Музей", - рассказала она.

Этот список Низами знаменит обилием миниатюр, в него включены 56 миниатюр. Это самый иллюстрированный из списков эпохи Гератской школы.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

По словам хранителя Фонда, в этом списке Низами предстает совершенно новыми красками. "Там есть миниатюры, которые или не встречаются совсем, или встречаются в одной-двух рукописях, помимо этой", - пояснила Коротчикова.

Музей Востока старается представлять на выставках иллюстрации, чтобы посетители могли понять, насколько интересна работа художника, насколько редкие моменты он мог отражать.

Помимо уникального списка, включающего 56 миниатюр, в собрании музея хранится и другой интересный экспонат.

"Это список рукописи Низами с избранными поэмами, который был проиллюстрирован, но, скорее всего, в более позднее время, что опять же говорит о его значимости, потому что, судя по всему, его читали-читали, а потом решили дополнить иллюстрациями", - продолжила специалист.

Поэта Низами Гянджеви в культуре Азербайджана, на его родине, можно назвать ключевой фигурой, считает хранитель Фонда предметов Ближнего и Среднего Востока, об этом говорит, в том числе, активное участие азербайджанской стороны при создании выставки ”Низами Гянджеви”, прошедшей в музее несколько лет назад.

"Выставка прошла с большим успехом, и очень многие коллеги приходили, люди приезжали, оставляли свои отзывы, коллеги из Азербайджана поделились вещами из своих собраний, которые дополнили наше. Надо сказать, что этот интерес не ослабевает никогда", - заключила она.