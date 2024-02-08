В Мраморном море ищут экипаж затонувшего судна

В турецком секторе Мраморного моря сегодня утром из-за шторма затонуло грузовое судно, экипаж которого составлял шесть человек – моряки, граждане Турции, до сих пор не найдены – ведутся их активные поиски, сообщили власти турецкой провинции Бурса.

Во время шторма в Мраморном море сегодня утром затонул турецкий сухогруз "Батухан А", на борту которого находились шесть членов экипажа. Аварийный сигнал был получен в 06:32 (совпадает с московским). Прибывший на место трагедии быстроходный катер не обнаружил никаких следов корабля, после чего здесь начались спасательные работы. Грузовое судно длиной 69 метров затонуло к юго-западу от острова Имрали, пишет турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на власти турецкой Бурсы.

"Ведутся интенсивные работы по спасению экипажа затонувшего судна из шести человек, которые являются гражданами Турции"

- губернатор Бурсы Махмут Демирташ

В регион были отправлены две группы Главного управления береговой охраны, а также группа из района Бандырма в городе Балыкесир. Министерство транспорта и инфраструктуры, с другой стороны, объявило, что в ходе розысков экипажа из шести человек до этого времени был обнаружен лишь пустой спасательный баркас.

На месте происшествия работают быстроходные спасательные катера KEGM-6 и KIYEM-4 Главного управления береговой охраны министерства транспорта и инфраструктуры.

Высота волн в районе затопления судна доходит до трех метров, что серьезно затрудняет поисковые работы, которые ведутся всеми имеющимися средствами. Есть трудности и для работы поисковой авиации - вертолеты не могут взлететь из-за непогоды.