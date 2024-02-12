Вестник Кавказа

В Москву пришло историческое потепление

В Москву пришло историческое потепление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столбики термометров в Москве поднимались до максимальных значений накануне. Синоптики фиксировали потепление воздуха на уровне +4,2 градусов.

Минувший вторник в Москве отметился историческим потеплением: столбики термометров поднимались до максимальных значений с начала зимы и составила +4,2 градуса.

«До этого самым теплым днем этой зимы было 20 декабря 2023 года, тогда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже»

– ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В то же время он отметил, что сейчас погоду определяет периферия антициклона, поэтому надежды на то, что тренд на потепление продолжится, пока нет.

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