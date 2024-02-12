В Москву пришло историческое потепление

Столбики термометров в Москве поднимались до максимальных значений накануне. Синоптики фиксировали потепление воздуха на уровне +4,2 градусов.
Минувший вторник в Москве отметился историческим потеплением: столбики термометров поднимались до максимальных значений с начала зимы и составила +4,2 градуса.
«До этого самым теплым днем этой зимы было 20 декабря 2023 года, тогда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже»
– ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В то же время он отметил, что сейчас погоду определяет периферия антициклона, поэтому надежды на то, что тренд на потепление продолжится, пока нет.