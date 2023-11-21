В Москву из Газы доставили еще 120 эвакуируемых россиян

Минувшей ночью в 0:07 в столичном аэропорту Домодедово сел самолет Ил-76 МЧС РФ со 120 россиянами, которых вывезли ночью из сектора Газа, среди них 30 детей.

Еще одна группа эвакуированных россиян, проживавших в охваченном огнем секторе Газа, минувшей ночью прилетела в Москву из Египта. В числе этой группы 30 детей, рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

"Прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Межведомственным оперативным штабом организована работа по их доставке к местам дальнейшего проживания. Эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях"

- Роман Охотенко

Российские спасатели возобновили эвакуацию из сектора Газа российских граждан после того, как в регионе после недельного перемирия возобновились боевые действия. Всего с начала эскалации спасатели совершили девять авиарейсов, вывезя спецбортами 881 россиянина, передает ТАСС.