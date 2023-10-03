РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Москве сообщили о сдаче армянскими боевиками свыше 57 млн боеприпасов

В Москве сообщили о сдаче армянскими боевиками свыше 57 млн боеприпасов
© Фото: Минобороны АР
Армянские вооруженные формирования сдали более 57 млн боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что Баку и РМК продолжают работы по восстановлению газоснабжения региона.

Армянские вооруженные формирования в Карабахском экономическом районе Азербайджана сдали свыше 57 млн боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов"

- МО РФ

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вместе с российскими миротворцами продолжает работы по восстановлению газоснабжения региона.

Кроме того, в министерстве заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня.

Российские миротворцы насчитали 14 млн боеприпасов у армянских боевиков

Российские миротворцы насчитали 14 млн боеприпасов у армянских боевиков

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version