В Москве сообщили о сдаче армянскими боевиками свыше 57 млн боеприпасов

Опубликовано: 20:30, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны АР

Армянские вооруженные формирования сдали более 57 млн боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что Баку и РМК продолжают работы по восстановлению газоснабжения региона.

Армянские вооруженные формирования в Карабахском экономическом районе Азербайджана сдали свыше 57 млн боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов"

- МО РФ

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вместе с российскими миротворцами продолжает работы по восстановлению газоснабжения региона.

Кроме того, в министерстве заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня.