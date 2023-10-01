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Российские миротворцы насчитали 14 млн боеприпасов у армянских боевиков

Российские миротворцы насчитали 14 млн боеприпасов у армянских боевиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские миротворцы за 11 дней изъяли у ВС Армении и армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана огромное количество оружия.

Минобороны России отчиталось о ходе разоружения ВС Армении и армянских НВФ, дислоцировавшихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана. По данным ведомства, российскому миротворческому контингенту за 11 дней были сданы тысячи автоматов и миллионы боеприпасов.

Число боеприпасов к стрелковому оружию, минометам и ПЗРК буквально не поддается точному учету – миротворцы сообщили, что получили от боевиков около 14 млн патронов и снарядов.

Что касается ручного оружия, то автоматов, пулеметов и противотанковых ружей боевики сдали в количестве свыше 5,7 тыс.

Из более крупных вооружений с 20 сентября сдано:

  • 63 минометных, ракетно-залповых и других артиллерийских систем;
  • 28 зениток;
  • 87 военных автомобилей;
  • 45 танков, БМП и других видов тяжелой техники.

В совокупности с оружием, изъятым азербайджанскими военными, объем вооружений, находившихся в руках ВС Армении и армянских НВФ вокруг Ханкенди демонстрирует, насколько серьезной угрозой миру на Южном Кавказе являлись эти силы, а также доказывает, что Ереван на протяжении трех лет накачивал зону временного размещения российских миротворцев оружием в реваншистских целях.

Алексей Фененко: разоружение ВС Армении в Карабахе меняет все 

Алексей Фененко: разоружение ВС Армении в Карабахе меняет все 

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