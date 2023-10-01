Российские миротворцы насчитали 14 млн боеприпасов у армянских боевиков

Опубликовано: 19:58, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские миротворцы за 11 дней изъяли у ВС Армении и армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана огромное количество оружия.

Минобороны России отчиталось о ходе разоружения ВС Армении и армянских НВФ, дислоцировавшихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана. По данным ведомства, российскому миротворческому контингенту за 11 дней были сданы тысячи автоматов и миллионы боеприпасов.

Число боеприпасов к стрелковому оружию, минометам и ПЗРК буквально не поддается точному учету – миротворцы сообщили, что получили от боевиков около 14 млн патронов и снарядов.

Что касается ручного оружия, то автоматов, пулеметов и противотанковых ружей боевики сдали в количестве свыше 5,7 тыс.

Из более крупных вооружений с 20 сентября сдано:

63 минометных, ракетно-залповых и других артиллерийских систем;

28 зениток;

87 военных автомобилей;

45 танков, БМП и других видов тяжелой техники.

В совокупности с оружием, изъятым азербайджанскими военными, объем вооружений, находившихся в руках ВС Армении и армянских НВФ вокруг Ханкенди демонстрирует, насколько серьезной угрозой миру на Южном Кавказе являлись эти силы, а также доказывает, что Ереван на протяжении трех лет накачивал зону временного размещения российских миротворцев оружием в реваншистских целях.