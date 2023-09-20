Алексей Фененко: разоружение ВС Армении в Карабахе меняет все 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Политолог Алексей Фененко спрогнозировал скорое возобновление переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию после разоружения ВС Армении в Карабахе. По его оценкам, Никол Пашинян удержится у власти и будет вести диалог о мире с Азербайджаном.

Антитеррористическая операция ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР принципиально изменила ситуацию в армяно-азербайджанском регулировании в лучшую сторону, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, комментируя итоги операции.

"Принуждение ВС Армении к разоружению и выводу из зоны временного размещения российских миротворцев колоссально меняет ситуацию. Наконец стало возможным начало полномасштабного мирного процесса. Армения с ноября 2020 года, то есть на протяжении трех лет, занималась три года тем, что блокировала любые мирные инициативы. Причем никакого армянского плана по урегулированию отношений мы за это время не увидели (и не только от Пашиняна), только затягивание переговоров за счет фактора сепаратистов", - обратил внимание он.

"К началу нынешней осени стало ясно, что переговоры вести не о чем, пока проблема сепаратистов не будет решена. Армения занималась все время какими-то странными жестами в сторону США и Франции, надеясь, что ее перевооружат для войны-реванша. Но теперь надежды Еревана взять реванш за 2020 год ушли окончательно. К слову сказать, это же на пользу самому Еревану, если закончится реваншистское стремление любой ценой что-то отыграть за осень 2020 года. Когда армянское общество поймет, что есть только путь переговоров, в мирном урегулировании появится прогресс", - подчеркнул Алексей Фененко.

Эксперт прогнозирует всплеск национализма в Армении. "Какое-то время, конечно, в Армении будет стараться раздуть ненависть, воспользоваться приливом ярости у граждан в националистических целях. Возможно, это даже подтолкнет армянское руководство к жестким внешним шагам вплоть до разрывов отношений или выходов из переговорных форматов. Но через 3-4 месяца, зимой, они все равно поймут, что деваться некуда и надо садиться за стол переговоров. То есть сейчас надо, я думаю, будет пережить политическую истерику в Ереване", - пояснил он.

Также политолог допустил, что переговоры от имени Армении все так же будет вести Никол Пашинян. "Его карьеру хоронили не один раз, но он оказался чрезвычайно живучим политиком. Очень многие считали, что осенью 2020 года его песенка спета, а уж к весне 2021 года его точно не будет. Тем не менее, на дворе осень 2023 года, а Пашинян все сидит в кресле премьер-министра. Я бы не отказывал ему в политической изворотливости. В ближайшее время Пашинян, конечно же, сделает несколько резких жестов навстречу своей общественности, будет делать какие-то провокации. А затем. Как все успокоится, сядет за стол переговоров с Баку", - заключил Алексей Фененко.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.