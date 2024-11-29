В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по ситуации в секторе Газа. Спикер Кремля снова напомнил о необходимости сделать все возможное для прекращения гуманитарного кризиса.

Москва испытывает сдержанный оптимизм относительно хода переговоров по соглашению в секторе Газа, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. По информации МИД Катара, Израиль и ХАМАС близки к подписанию соглашения.

"Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к углублению, и поэтому прекращение огня и перемирие - это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и которые испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности и нуждаются в прекращении огня, в оказании всех видов возможной гуманитарной помощи"

– Дмитрий Песков

Песков также отметил, что важным является привлечение внимания к гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в Газе.

Напомним, что Израиль начал военные действия в Газе в ответ на атаки ХАМАС и захват еврейских заложников в октябре 2023 года. Операция израильских вооруженных сил обернулась огромными человеческими жертвами среди мирного населения и гуманитарным кризисом. Согласно информации минздрава Газы, число погибших составляет более 46 тыс человек.