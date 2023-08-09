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В Москве и Подмосковье похолодает и пройдут дожди

В Москве и Подмосковье похолодает и пройдут дожди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичном регионе сегодня заметно похолодает - пройдут дожди, а местами и грозы, причиной тому станет холодный фронт, захвативший влияние. В Москве и Подмосковье может выпасть четверть месячной нормы осадков, рассказали в центре погоды "Фобос".

В Москве и Подмосковье сегодня установится прохладная дождливая погода и ощутимо похолодает, будет облачно с прояснениями, а местами пройдут дожди и грозы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящих в грозовое состояние. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит плюс 23-25 градусов по Цельсию в городе, плюс 21-26 градусов в Подмосковье"

- Евгений Тишковец

Сменит направление и ветер – он станет более холодным, северо-западным и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, во время грозы его скорость усилится. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Завтра в столичном регионе немного потеплеет, но ненадолго – в пятницу дожди продолжатся и снова похолодает.

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