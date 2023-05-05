Опубликовано: 7:37, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе будет прохладно. Синоптики не исключают дождей. В Москве днем воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Столбики термометров в Москве в пятницу, 5 мая, будут подниматься до плюс 13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России, уточняя, что в столице будет облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В ночь на субботу пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодает до 0 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов.

В Московской области в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов, местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.