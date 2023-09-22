В Минобороны Турции надеются на долгий мир в Карабахе

Опубликовано: 10:59, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил о том, что власти страны надеются, что после операции ВС Азербайджана в Карабахе наступит долгосрочный мир. Кроме того, Анкара выражает надежду на то, что будут реализованы пункты мирного соглашения.

«Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия»

– Яшар Гюлер

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.