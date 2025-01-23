Вестник Кавказа

В Минэкономразвития прокомментировали отмену рейсов Turkish Airlines

В Минэкономразвития прокомментировали отмену рейсов Turkish Airlines
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МЭР рассчитывают, что ситуация с рейсами компании Turkish Airlines нормализуется. Ведомство находится в контакте с турецкой авиакомпанией.

В Минэкономразвития РФ ожидают, что ситуация с российскими рейсами перевозчика Turkish Airlines нормализуется, об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"Я рассчитываю на нормализацию. <…> Мы в постоянном ежедневном контакте с ними. У нас нормальные отношения, но коллеги тоже видят определенные сложности с тем, что рейсы отменяются, переносятся, это неудобно для туристов"

– замминистра

Причина отмены рейсов Turkish Airlines

Накануне стало известно, что Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву. Причиной стали ограничения, которые вводились в аэропортах столичного авиаузла ночью 26 мая.

В настоящее время для российских туристов организована горячая линия по вопросам отмены и переноса рейсов в Турцию.

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