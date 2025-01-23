В Минэкономразвития прокомментировали отмену рейсов Turkish Airlines

В МЭР рассчитывают, что ситуация с рейсами компании Turkish Airlines нормализуется. Ведомство находится в контакте с турецкой авиакомпанией.
В Минэкономразвития РФ ожидают, что ситуация с российскими рейсами перевозчика Turkish Airlines нормализуется, об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
"Я рассчитываю на нормализацию. <…> Мы в постоянном ежедневном контакте с ними. У нас нормальные отношения, но коллеги тоже видят определенные сложности с тем, что рейсы отменяются, переносятся, это неудобно для туристов"
– замминистра
Причина отмены рейсов Turkish Airlines
Накануне стало известно, что Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву. Причиной стали ограничения, которые вводились в аэропортах столичного авиаузла ночью 26 мая.
В настоящее время для российских туристов организована горячая линия по вопросам отмены и переноса рейсов в Турцию.