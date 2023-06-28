В Минэкономразвития объяснили улучшение прогноза по ВВП России

В текущем году экономика РФ может вырасти на 2,6%, считают в МВФ. В МЭР такой прогноз считают связанным с высокой гибкостью и устойчивостью российской экономики.

В министерстве экономического развития прокомментировали новый улучшенный прогноз МВФ по ВВП России.

В министерстве заметили, что практика пересмотра прогнозов по ВВП РФ в сторону улучшения вошла в привычку международных организаций - все дело в устойчивости и гибкости, демонстрируемой экономикой страны.

"Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам. Продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос"

– МЭР

Накануне МВФ резко улучшил прогноз по росту российской экономики в этом году - до 2,6%. Прежний осенний прогноз был более сдержан - 1,1%.

По оценкам МЭР, в текущем году российский ВВП прибавит 2,3%.