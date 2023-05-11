В Михайловске появится новая трехэтажная поликлиника

Опубликовано: 18:57, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Михайловске начали возводить новую трехэтажную поликлинику. Она будет способна принимать за смену свыше семи сотен посетителей.

В Михайловске началось строительство новой поликлиники. Об этом рассказали в Минстрое Ставропольского края.

В новом медицинском учреждении будет 3 этажа. Оно сможет принимать более 750 посетителей за смену.

В настоящее время строители занимаются обустройством фундамента медучреждения.

Завершить строительство объекта рассчитывают в 2025 году. Численность персонала поликлиники составит почти 190 человек.