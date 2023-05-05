В Ставропольском крае заработали три новых фельдшерско-акушерских пункта

Опубликовано: 12:57, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае состоялось открытие трех новых ФАПов, в которых установили новое оборудование. Здания также оборудовали пандусами для маломобильных граждан.

В Ставропольском крае появилось три новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом рассказал в четверг глава Минераловодского городского округа, в котором и открылись ФАПы.

По словам Вячеслава Сергиенко, они начали работать в селе Орбельяновка и в хуторах Славянский и Сухая Падина.

В ФАПах разместили процедурные и прививочные кабинеты, в которых установили современное оборудование. Сами здания оборудовали пандусами для малобильных граждан.

Глава округа также рассказал, что в течение этого года в поселке Анджиевский начнет работать амбулатория. Также в настоящее время осуществляется капитальный ремонт амбулатории в селе Левокумка и поликлиники №2.

Кроме того, в планах построить еще больше новых ФАПов, добавил Сергиенко.